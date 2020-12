Ministerie waarschuwt voor lijst met nep-coronamaatregelen

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt voor een lijst met nep-coronamaatregelen die rondgaat op sociale media. De ‘nieuwe besluiten’ rondom de coronamaatregelen die op de lijst staan kloppen niet, aldus het Ministerie.

In de lijst staat onder andere dat naast de winkelsluiting ook contactberoepen tijdelijk moeten stoppen en dat er een landelijk verkoopverbod op alcohol komt vanaf 18.00 uur. Daarnaast zou een groep nog maar uit maximaal twee personen mogen bestaan, zowel buiten als thuis. Verder zal er tijdens de jaarwisseling zal vanaf 20.00 uur een avondklok gelden.

Waarschijnlijk gaat het om deze lijst:

De belangrijkste punten uit het ACC en maatregelen 14-12-2020:

* Het hoogste aantal besmettingen sinds 1 november, de verwachting is dat deze cijfers zullen stijgen door de kerstdrukte.

* Landelijk zullen er extra maatregelen genomen worden, een gedeeltelijke lockdown is niet voldoende om de R-Waarde te verlagen.

* Landelijk de norm voor gezelschappen wordt max 2 (ook thuis).

* Landelijk: alle niet-essentiële winkels zullen worden gesloten, ook geen contactberoepen.

* Landelijk: alcohol verkoop is verboden na 18:00.

* Landelijk: tijdens oud en nieuw zal er vanaf 20:00u 31 december tot 6:00u 1 januari een avondklok zijn.

* Landelijk: thuiswerken blijft de norm. Werkgevers dienen dit strikt te handhaven. Zij worden aangesproken op overtredingen. Sluiting tot 14 dagen van een locatie kan een gevolg zijn van een overtreding.

* Landelijk: in de supermarkt blijft alleen toegang met een karretje, met een deurbeleid. Karretje moet ontsmet worden.

* Morgen wordt een evaluatierapport over mondkapjes aan het OMT voorgelegd voor een advies.

* Vandaag spreken MinJenV en de Voorzitters van de Veiligheidsregio’s nog over de uitwerking van bovenstaande maatregelen. Mogelijk verandert er nog iets in detail.

* De maatregelen worden morgen maandag 14 december bekend gemaakt in een persconferentie. Dinsdag 15 december 18.00u gaan de maatregelen in.

‘Geraffineerd’

Het Ministerie benadrukt dat er nog geen maatregelen zijn genomen. Volgens een woordvoerder zijn dit soort fake berichten “vrij geraffineerd”. “Het gaat om een mix van maatregelen die eerder in de media rouleerden, maar ook om regels die erbij zijn verzonnen.” Hierbij gaat het volgens de woordvoerder vaak om de wat zwaardere maatregelen. “Justitie is alert op deze berichten die vaak razendsnel via Whatsapp worden verspreid.”

Een deel van het kabinet had zondag overleg in het Catshuis over nieuwe maatregelen. Maandag vindt er een crisisoverleg plaats en “de kans dat er een extra persconferentie komt is groot”, zeggen Haagse bronnen tegen Hart van Nederland.

Op sociale media gaat een lijst rond met nieuwe besluiten coronamaatregelen. Deze is onjuist. Alle actuele informatie over de coronamaatregelen vind je op https://t.co/56fx1IOaAe — Ministerie van Justitie en Veiligheid (@ministerieJenV) December 13, 2020

ANP / Redactie