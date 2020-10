'Ministerie meldde maandenlang te weinig opnames van coronapatiënten'

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen maanden veel te weinig ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Het ministerie is om die reden overgestapt op een nieuwe bron voor het aantal dagelijks ziekenhuisopnames in het coronadashboard van de Rijksoverheid. Als gevolg daarvan is het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames woensdag in een klap is verdubbeld ten opzichte van dinsdag.

Dat meldt NU.nl vanmiddag op basis van eigen onderzoek.

Volgens de nieuwe bron worden er dagelijks 134,3 coronapatiënten opgenomen, eerder waren dat nog 57 patiënten.

Voordat het VWS overstapte gebruikte het dashboard open data van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die cijfers verwerkte die afkomstig zijn van de GGD’s.

Sinds dinsdag gebruikt het controlemiddel gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) voor het dagelijkse beeld van de ziekenhuisopnames. Volgens het ministerie geven deze cijfers een beter en actueler beeld van de druk op de zorg.

Lees ook: Coronaboete per direct verlaagd van 390 naar 95 euro

Dashboard

Het dashboard werd begin deze zomer online gezet door de Rijksoverheid. Uit berekeningen van NU.nl zou blijken dat het RIVM tussen 1 juli en 13 oktober ruim 1.500 ziekenhuisopnames doorgaf.

NICE meldde in die periode ruim 3.380 nieuwe opnames. Dat is ruim twee keer zo veel als het RIVM doorgaf en een verschil van 1.880 opnames in minder dan 3,5 maand tijd. Gemiddeld gaat het om achttien patiënten per dag meer.

Het zou gaan om coronapatiënten op de verpleegafdeling. Cijfers van de intensive care-opnames worden apart vermeld.

Beeld: ANP