Minister Ollongren twee weken in quarantaine vanwege reis naar Zweden

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zit twee weken thuis na een bezoek aan haar ‘tweede thuisland’ Zweden. Voor dat land geldt een oranje reisadvies en dat betekent dat het kabinet, waar Ollongren onderdeel van is, vakantiereizen afraadt.

De minister zou niet naar Zweden zijn afgereisd voor een vakantie, maar wegens ‘familieomstandigheden’. Dat bevestigt haar woordvoerder aan Hart van Nederland na berichtgeving van het AD. “Voor de minister was dit een noodzakelijk reis.” Waarom dat zo is, wil ze niet zeggen.

Ollongren in quarantaine

Bij terugkomst in Nederland krijgen reizigers naar ‘oranje gebied’ het dringende advies veertien dagen in thuisisolatie te blijven. Dat gaat de minister dan ook doen. Hoelang de minister in Zweden is geweest en wanneer de minister terug is gekomen is niet duidelijk.

Lees ook: Weer populair vakantieland in het oranje: reisadvies aanscherpt voor Kroatië

Wel is duidelijk dat haar quarantaineperiode is afgelopen voordat de eerste ministerraad van het politieke seizoen plaatsvindt, op 14 augustus. De minister gaat normaal gesproken in de zomervakantie een maand naar Zweden, maar heeft dat nu ingekort zodat ze bij de ministerraad kan zijn.

‘Reis niet naar oranje gebied’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om op vakantie naar Zweden te gaan. Alleen voor noodzakelijke reizen kun je daarheen reizen, is het advies. Zweden kreeg een negatief reisadvies nadat het aantal coronabesmettingen in het land flink was gestegen.

Het land heeft nu bijna 80.000 bevestigde besmettingen en meer dan 5700 sterfgevallen. Nederland kent ruimt 53.000 besmettingen en ruim 6100 sterfgevallen.

ANP/Redactie