Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft gewoon in het kabinet zitten. Ze wil niet de nieuwe baas van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) worden.

De minister is niet beschikbaar voor de functie, laat haar woordvoerder weten. Haar naam circuleerde de afgelopen weken als mogelijke kandidaat om directeur-generaal van de WTO te worden. Topman Roberto Azevedo kondige kondigde vorige maand aan terug te zullen treden. De 62-jarige Braziliaan vertrekt eind augustus.

Kaag herhaalde vrijdag dat ze het “eervol” vindt om genoemd te worden, maar dat ze tegelijkertijd “geen verhuisplannen” heeft en er “helemaal niet mee bezig” is. “Ik ben helemaal niet een kandidaat”, benadrukte ze tot slot.

Partijleider van D66?

Ze werd niet alleen gezien als mogelijke kandidaat bij de WTO, Kaag wordt ook langer genoemd als potentieel partijleider van D66. In die strijd houdt de bewindsvrouw vooralsnog haar kaarten tegen de borst. “Ik beraad me serieus over de D66-kandidatuur. Ik ga niet verhuizen, misschien zien sommigen dat graag, dat weet ik niet.”

Naast Kaag lijkt ook huidig fractievoorzitter Rob Jetten in de race te zijn voor het partijleiderschap. “Ik denk er serieus over na”, zei hij in oktober daarover. Een definitieve beslissing heeft de jonge politicus nog niet genomen. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken, een andere potentiële kandidaat, liet eind mei weten niet beschikbaar te zijn.

Het is uiteindelijk aan de leden wie de lijsttrekker wordt. In de zomer moeten zij een keuze maken over welke kandidaat de kar gaat trekken in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.

Redactie/ANP