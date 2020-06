Minister Grapperhaus: protest Amsterdam ging echt alle perken te buiten

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam krijgt niet alleen op social media veel kritiek te verduren, omdat ze maandag een grote demonstratie van duizenden personen op de Dam liet doorgaan, ondanks de coronamaatregel afstand te houden. Ook politici in Den Haag hebben zo hun bedenkingen op het optreden, of in dit geval het ontbreken daarvan, tijdens het protest tegen racisme.

”In deze tijd waarin we er als samenleving alles aan doen om het coronavirus onder controle te houden, gaat dit echt buiten de perken”, laat de minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten tegenover¬†Hart van Nederland. Eerder op de avond wilden het ministerie van Justitie en Veiligheid nog niet reageren op vragen van Hart van Nederland naar aanleiding van het racisme-protest in Amsterdam.

Op de demonstratie kwamen duizenden betogers af om te protesteren tegen wat zij noemen het politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU. ”Voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden en hard hebben gewerkt in deze crisis, zijn deze beelden pijnlijk om te zien”, vervolgt de minister.

‘Demonstratierecht is een grondrecht’

Ook Grapperhaus wijst erop dat het aan burgemeester Femke Halsema, samen met politie en justitie, was de betoging te beletten of op te breken. “Het demonstratierecht is een grondrecht, maar er moet ten alle tijde wel 1,5 meter afstand gehouden worden”, onderstreept de minister. Dat het in Amsterdam mis ging is goed te zien op de beelden. Bij de betoging kwamen ongeveer 5000 mensen samen. ”In het vervolg¬†vragen we mensen zich echt aan alle coronamaatregelen te houden en vermijdt drukte en houd altijd anderhalve meter afstand.”

Veel critici wijzen naar burgemeester Femke Halsema.

