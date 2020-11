Acht jonge 'pedojagers' aangehouden voor mishandeling man uit Goes

De politie heeft afgelopen week acht tieners aangehouden voor de mishandeling van een man in het Zeeuwse Goes. Hij werd vorige week het ziekenhuis in geslagen door zogenaamde ‘pedojagers’.

Bovenstaande reportage is van 15 november.

Alle verdachten zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en ze komen uit Noord- en Zuid-Beveland. De jongeren hebben een verklaring afgelegd en zitten nog vast. Het slachtoffer moest de nacht van 14 op 15 november zwaargewond doorbrengen in het ziekenhuis.

Uitlokking

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uijtdehage lijkt het erop dat er nu twee soorten pedojagers zijn. De mensen met goede intenties die iemand willen betrappen en vervolgens overdragen aan de politie. En de mensen die vermeende pedofielen lokken om ze in elkaar te kunnen slaan. Dat laatste is volgens Uijtdehage niet slim: “Dan schieten ze hun doel voorbij, want juridisch is het uitlokking en dan kan de rechter er niets mee.”

Hoofdofficier van Justitie John Lucas voegt daaraan toe: “Hoewel er wettelijke mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te chatten zonder dat je uitlokt, wijzen wij de werkwijze die we nu zien af. Het escaleert snel en leidt niet tot een oplossing van het probleem. We staan open voor de samenwerking met burgers, maar op dit terrein moeten we een duidelijke grens trekken.”

Redactie/ANP