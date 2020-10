De eerste militair verpleegkundigen zijn klaar om vanaf maandag op de corona-afdeling te werken. Na een dag bijscholing worden uiteindelijk honderd militairen ingezet in het UMC Utrecht, waar in totaal 52 bedden staan voor coronapatiënten.

In het Utrechtse ziekenhuis zijn de eerste 26 bedden in gebruik genomen waar coronapatiënten terechtkomen uit ziekenhuizen die tegen de grenzen van de capaciteit aanlopen. Eind volgende week moeten ook de andere 26 bezet zijn. Met de inzet van militairen wordt de druk op het zorgpersoneel verlicht.

‘Snel één team vormen’

Jochem is een van de verpleegkundigen van de militaire basis in Ermelo die vanaf maandag een team vormen met medewerkers van het UMC Utrecht. “Het is fantastisch om bij te kunnen dragen in tijden van crisis. Snel met elkaar één team vormen, allemaal in hetzelfde witte pak, en aan de slag gaan”, blikt hij vol energie vooruit.

Tijdens de eerste golf hielp hij ook twee maanden mee. Toen op de intensive care. Hij weet dus al hoe het is om met de extra bescherming aan te werken. Ook militair verpleegkundige Marlies hielp in maart al een maand mee op de ic. “Daar werd iedereen geïntubeerd en waren mensen niet aanspreekbaar”, weet ze nog.

“Nu zie ik mensen met corona en onderliggend lijden”, weet de verpleegkundige. “Het is interactiever en dat maakt het leuker, maar mensen sociaal goed begeleiden wordt ook een uitdaging”, verwacht ze.

‘Trots om bijdrage te leveren’

Met de ervaring van de militairen in crisistijd denkt kolonel Réjanne Eimers een goede samenwerking met het ziekenhuispersoneel te kunnen aangaan, juist door de militairen gecentraliseerd op één plek in te zetten en niet apart van elkaar bij ziekenhuizen aan te laten sluiten.

“Door onze flexibiliteit, focus, doorzettingsvermogen en plezier kunnen we een goede teamspirit creëren”, stelt de coördinator landelijke inzet geneeskundige militairen. “De militairen worden overal in de wereld ingezet en de groep is trots nu in Nederland een bijdrage te kunnen leveren.”

Defensie ondersteunt civiele autoriteiten in de strijd tegen COVID-19 (het coronavirus). Op deze pagina krijgt u een indruk van wat Defensie doet: https://t.co/afXMWpvIb5#corona #coronacrisis #coronamaatregelen pic.twitter.com/LlnuQy741e — Ministerie van Defensie (@Defensie) October 13, 2020

