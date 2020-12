Mike zamelt ongewenste spullen uit kerstpakketten in voor voedselbank Eindhoven

Het kerstpakket. Je zult het misschien wel herkennen; er zitten allerlei lekkere, maar ook minder lekkere producten in. Het verschilt natuurlijk ook per persoon wat iemand lekker vindt. De helft van zo’n pakket belandt vaak in de voorraadkast, om een paar maanden later alsnog weggegooid te worden. Zonde, vond Eindhovenaar Mike Weerts, want alle goede bedoelingen ervan ten spijt; het leidt tot voedselverspilling. Hij bedacht daarom de actie: red je kerstpakket.

Het was Mike, in het dagelijks leven acteur en regisseur, een doorn in het oog; het overgrote deel van kerstpakketten dat uiteindelijk in de prullenbak belandt. Hij zegt zich er zelf ook weleens schuldig aan te hebben gemaakt.

Inzamelactie

En toen Mike en zijn gezin afgelopen zomer ook nog eens in quarantaine moesten omdat zijn vrouw corona had opgelopen, gelukkig met milde klachten, kreeg hij allemaal boodschappen en etenswaren opgestuurd en voor de deur gezet door vrienden. Hij ervaarde hoe fijn het is als mensen aan je denken ‘en dat gun ik anderen ook’. Zo ontstond langzamerhand het idee dat nu de inzamelactie ‘Red je kerstpakket’ is geworden.

Mensen die kerstpakketten -of delen ervan- over hebben en niet gebruiken kunnen vrijdag, zaterdag en maandag terecht in de Eindhovense wijk Strijp-S om hun overgebleven of zelf samengestelde kerstpakket, met persoonlijke boodschap, in te leveren. De pakketten zullen vervolgens via de Voedselbank worden doorgegeven aan gezinnen in Eindhoven en omliggende gemeenten, die onder de armoedegrens leven.

Red je kerstpakket van vergetelheid en verspilling

Het initiatief ‘Red je kerstpakket’ heeft twee doelen, namelijk het tegengaan van voedselverspilling. Maar nog veel belangrijker is het doel om gezinnen onder de armoedegrens in Eindhoven en omgeving tijdens de kerstdagen met een extraatje te verrassen. Precies het doel dat het kerstpakket van origine heeft. Red je kerstpakket redt kerstpakketten van de vergetelheid en verspilling door het ten goede te laten komen aan gezinnen die het extraatje waarderen en heel goed kunnen gebruiken.