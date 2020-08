Na ruim vijftig jaar onderzoek is er eindelijk een eenvoudig middel in zicht waarmee het RS-virus kan worden bestreden. Een ziekte die elke winter opnieuw overvolle kinder-ic’s veroorzaakt. Dat schrijft de Volkskrant.

Het RS-virus, wereldwijd de tweede doodsoorzaak bij jonge kinderen, kan worden ontwapend met slechts één injectie met een antistof die zo lang in het lichaam blijft dat pasgeboren kinderen er een heel jaar door zijn beschermd.

Scheelt mogelijk veel opnames

‘Dit verandert alles’, zegt hoogleraar en kinderarts-infectioloog Louis Bont (Wilhelmina Kinderziekenhuis) over de resultaten van het internationale onderzoek dat werd uitgevoerd in 23 landen. Door het RS-virus, dat ernstige luchtweginfecties kan veroorzaken, belanden alleen al in Nederland jaarlijks tweeduizend kinderen in het ziekenhuis, van wie 150 tot 200 op de ic.

ANP