Michelle (15) baalt van uitstellen misbruikzaak tegen moeder: 'Ze viel expres flauw om er onderuit te komen'

Michelle (15) vindt het jammer dat haar moeder Tanja D., de vrouwelijke verdachte in de omvangrijke misbruikzaak in Zeeland, woensdag niet is komen opdagen voor de zitting. Ze noemt het “onzin” en snapt niet hoe het haar moeder weer gelukt is om onder de zaak uit te komen.

Woensdagochtend kwam het bericht naar buiten dat de advocaat van D. de rechtbank gewraakt heeft. Hierdoor is de zaak uitgesteld naar januari, een grote teleurstelling voor Michelle: “Ik had gehoopt dat het dit jaar nog zou stoppen en nu gaat het volgend jaar gewoon weer verder”, vertelt de 15-jarige dochter van D. aan Hart van Nederland. “Ik snap niet waarom ze niet gewoon haar verklaring aflegt en dan is het klaar. Ze weet toch dat ze op den duur alles moet gaan zeggen.”

Lees ook: Advocaat Tanja D. wraakt rechtbank in Zeeuwse zedenzaak

Liegen

Ze had dan ook gehoopt haar moeder woensdag in de rechtbank te treffen. “Ik heb de zitting van Pascal en mijn moeder vrijdag en maandag online gevolgd en ze heeft zoveel gelogen. Ik wilde vandaag mijn vinger op kunnen steken en dan zeggen: ‘Vertel nou eens een keer de waarheid, je hoeft niet je hele leven lang te liegen.'”

Maandag tijdens de eerste zitting van de strafzaak tegen D. werd de verdachte halverwege onwel. Een bewuste keuze volgens Michelle. “Ik weet dat mijn moeder, toen ik nog bij haar woonde, niet vier keer per dag die dialyse deed. Ik heb het idee dat ze gewoon expres iets teveel vocht erin of eruit heeft gelaten zodat ze zou flauwvallen. Ze weet namelijk precies wat de gevolgen daarvan zijn, dat ze er gewoon weer onderuit zou komen.”

Lees ook: ‘Pascal P. liet stiefdochters elf jaar lang verkrachten voor geld’, zoon Justin wist al die tijd van niets

Drugs

Een van de dingen waar D. volgens Michelle over gelogen heeft tijdens de zitting maandag is het toedienen van drugs. “Ze heeft verteld dat ze mij niet gedrogeerd heeft met drugs of ghb of zo, maar ik weet dat ze dat wel heeft gedaan”, vertelt ze. Michelle kan zich ook meerdere keren herinneren dat ze zo’n pilletje heeft moeten nemen. ”Ze heeft het me zelf gegeven.”

Ook drugs in haar drankje sluit Michelle niet uit. “Ik kan het natuurlijk niet weten. Maar ik heb wel eens zo’n pilletje niet genomen en dan kreeg ik een glas drinken en toch kan ik me niets herinneren. Dan moet er wat in mijn drankje gezeten hebben. Je kunt dit je eigen kinderen toch niet aandoen? Niet normaal, dan is er iets niet goed in je hoofd.”

“Ik heb van Pascal gehoord dat hij een aantal aandoeningen heeft, misschien heeft mijn moeder dat ook”, gaat Michelle verder. “Ze hecht zich in ieder geval te snel aan mensen. Ze heeft er alles aan gedaan zodat hij niet bij haar weg zou gaan. Wat ik niet snap, want als mijn vriend ermee zou beginnen, zou ik gelijk naar de politie zijn gegaan.”

Lees ook: Vader van misbruikte 13-jarige Michelle: ‘Pascal P. heeft ons leven verwoest’

‘Het is mijn moeder niet meer’

Dat is ook wat de biologische vader van Michelle zich bedacht. Maar ondanks verschillende aangiftes deed de politie niets. “Iedereen wist dat hij een verleden heeft. Dat hij vast heeft gezeten voor twee 8-jarige meisjes. Ik snap niet dat ze hem zo snel weer vrij hebben gelaten, vooral na al die aangiftes. Het had gewoon in 2013 kunnen stoppen.”

Maar dat deed het niet. Pascal P. heeft tot juni 2019 zijn gang kunnen gaan. Michelle’s zusje werd toen al elf jaar lang seksueel misbruikt. Niet alleen P. neemt ze dit kwalijk, ook haar moeder vergeeft ze dit niet. “Ik kan haar niet echt meer mijn moeder noemen eigenlijk. Zo iets doe je je kinderen niet aan en zeker elf jaar lang niet.”

Lees ook: Slachtoffer Zeeuwse zedenzaak: ‘Straf is nooit hoog genoeg voor alle pijn die jij veroorzaakte’

Straf

In tegenstelling tot haar oudere zus hoopt Michelle dat haar moeder de straf krijgt die ze verdient. “Ik heb gehoord dat Pascal misschien maar zeven jaar krijgt met dan die instelling daarna, maar dat vind ik veel te weinig. Wij hebben het elf jaar lang meegemaakt en wanneer ik nog niet eens dertig ben lopen zij alweer vrij rond. Dat vind niet kunnen eigenlijk.”

De zaak van D. is in ieder geval tot 5 januari uitgesteld. In de tussentijd gaat de wrakingskamer de klachten van de advocaat van D. beoordelen. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. In de zaak tegen Pascal P. doet de rechtbank uitspraak op maandag 14 december.