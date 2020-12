Merrie gewond na afsteken vuurwerk: 'Ze heeft een vieze wond en is bang voor iedere knal'

De 17-jarige merrie van Katrijn van der Boon raakt op 16 december gewond nadat er vlak naast het weiland waar ze graast vuurwerk wordt afgestoken. Merrie Wanette, die in een weiland in Ermelo graast, raakt zo erg in paniek dat ze wegrent en een flinke wond oploopt aan haar hoef. Katrijn plaatst direct een getuigenoproep om de drie kwajongens te vinden, maar tot nu toe zonder succes.

“Ik hoopte dat de vuurwerkafstekers herkend werden of zich zouden melden bij de politie, maar die hoop heb ik inmiddels opgegeven”, zegt Katrijn tegen Hart van Nederland.

Wel hoopt de eigenaar van de merrie dat dit incident een waarschuwing is voor zowel vuurwerkliefhebbers als diereneigenaren. “Ik ben niet tegen vuurwerk, maar als dit alleen tijdens de jaarwisseling wordt afgestoken, kun je je als paardenhouder daar op voorbereiden. Dit gebeurde op een woensdag rond 15.00 uur. Dat verwacht je niet.”

Gebrek aan bewijs

Katrijn doet een melding bij de politie, maar doet geen aangifte. “Daarvoor heb ik meer bewijs nodig. Na mijn oproep op Facebook kreeg ik wel twee reacties van mensen die drie jongens gezien hadden in de leeftijd van 12-14 jaar, maar daar bleef het bij.”

Haar merrie zit in een moeilijk herstelproces. De wond is gehecht, maar het dier heeft wel een infectie opgelopen. “Het is een vieze vleeswond geworden”, vertelt Katrijn. “Het ziet er niet naar uit dat het netjes zal herstellen.” Het paard moet naar alle waarschijnlijkheid wachten op een operatie. “En dan zal het een chirurgische ingreep worden.”

Lastig herstelproces

De merrie staat op stal en gaat fysiek achteruit. “Het herstellen kost haar veel energie. Verder zie ik dat haar spieren beginnen te vervallen en haar vacht dof begint te worden.” Ook mentaal is het edel dier getroffen. “Ze schrikt van iedere knal die ze hoort. Ik kan haar niet met een goed gevoel meenemen naar buiten. Ik vind het echt lastig om haar hier doorheen te loodsen.”

Foto: Katrijn van der Boon