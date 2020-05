Melkveehouders kunnen door de coronacrisis hun melk aan de straatstenen niet kwijt. Daardoor zijn de boeren al meer dan 64 miljoen euro aan omzet misgelopen. Ook boerin Yvonne Veldt uit het Noord-Hollandse Castricum houdt haar hart vast.

Veel boeren hadden het al moeilijk met alle milieuregels, maar de coronacrisis zou wel eens de doodsteek voor veel boerenbedrijven kunnen zijn. Ook Yvonne vreest voor het voortbestaan van haar melkveebedrijf, vertelt ze aan Hart van Nederland.

“Ik ben de vijfde generatie”, vertelt de boerin. Ze hebben zestig melkkoeien rondlopen op de boerderij. “Mijn dochters groeien hier op en roepen: mama, ik wil later ook doen wat jij doet. Maar mijn ouders vragen zich af of dat nog wel gaat lukken.”

‘Water aan de lippen’

Volgens Ingrid de Sain zitten de boeren “al een jaar in een nachtmerrie”. Zij is woordvoerster namens Agractie en zelf ook melkveehouder met honderd koeien en wat jong vee. “Zelf kan ik het nog bolwerken, maar er zijn wel heel veel collega’s waar het water aan de lippen staat.”

Met de melk van Yvonnes koeien wordt Noord-Hollandse streekkaas gemaakt. “En die wordt ook veel aan de toeristische sector en horeca verkocht. Dat staat nu allemaal stil.” De boerin wordt zelfs dubbel getroffen door de crisis: ze hebben ook nog een camping op het erf en die mag pas vanaf 1 juli weer open. “Normaal een extraatje, maar nu broodnodig.”

‘Koop Nederlandse producten’

Agractie schat dat melkveehouders door de coronacrisis al zeker 64 miljoen euro aan omzet zijn misgelopen. Ingrid wil niet zielig doen, omdat iedereen wordt getroffen in coronatijd. “Maar wij produceren hier in Nederland op internationaal topniveau en dat zie je niet terug aan de belachelijk lage prijzen in de supermarkt.”

Supermarkten bieden namelijk ook veel buitenlandse zuivelproducten aan, die een stuk goedkoper zijn. Daar kunnen consumenten de Nederlandse boeren dan ook helpen, vindt Ingrid. “Maak een duidelijke keuze en kies voor de producten van Hollandse bodem.”

De boerenactiegroep wil verder dat de politiek in actie komt. Boeren zien geen duidelijke voorstellen of plannen uit Den Haag komen, weet Ingrid. “We missen een visie. We willen een stip op de horizon waar we naartoe kunnen werken.”