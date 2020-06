Wielrenners vinden de helling geweldig, maar voor gewone fietsers is het fietspad bij de stuw in het Limburgse Belfeld een hel. Vorige week nog liep een vrouw door een val een gebroken ruggenwervel en gescheurde achillespees op. De maat is vol en de dorpsraad eist daarom actie.

Bewoners van het Limburgse dorp vinden het fietspad levensgevaarlijk. Het venijn zit hem in een helling van zestien procent, die vlak na een onoverzichtelijke bocht langs de Maas komt. Fietsers komen maar halverwege de helling op en sommigen komen daardoor akelig ten val.

Al jaren bekend

Volgens Bertil Hoezen van de dorpsraad in Belfeld is dit probleem al jaren bekend. “Toen ik mij acht jaar geleden aansloot bij de dorpsraad was al meerdere malen aangegeven dat dit fietspad gevaarlijk is”, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Vroeger konden fietsers nog rechtdoor rijden worden langs de stuw, maar daar zijn volgens Hoezen jaren geleden hekken en spoorbomen geplaatst door Rijkswaterstaat vanwege veiligheidsoverwegingen. “Nu moeten de fietsers noodgedwongen de steile helling op en dat gaat vaak mis.”

‘Helling echt een verrassing’

En dat was twee jaar geleden ook een probleem voor de zeventigjarige Fer Hoedemaeckes. Hij kwam ten val op de helling en brak daarbij zijn schouder. De fietser moest geopereerd worden en heeft anderhalf jaar moeten revalideren.

Hoedemaeckes kan dus beamen hoe gevaarlijk het fietspad is. “Ik ben een ervaren e-biker. Het is echt niet zo dat ik niet goed kan fietsen”, benadrukt hij. “Maar als je de hoek om gaat dan is die helling echt een verrassing. Er gebeuren hier veel te veel ongelukken om er niets aan te doen.”

Meldpunt voor fietsers

Hoezen heeft namens de dorpsraad een meldpunt opgericht en roept gevallen fietsers op om zich te melden. “Hiermee hopen we wat zwaargewicht te kunnen bieden tegenover het besluit dat eventueel gemaakt gaat worden door de gemeente en Rijkswaterstaat.” Als er een keer iets moet gebeuren, dan is dat volgens hem wel nu. “De maat is vol.”

Rijkswaterstaat laat in een reactie weten na het laatste ongeval in nauw contact te staan met de gemeente. In overleg wordt gekeken wat de meest veilige oplossing is voor het fietspad. “Wij zijn bereid om mee te werken aan het faciliteren hiervan.”