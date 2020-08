In Tilburg wordt sinds vrijdagavond een 11-jarig meisje vermist. Mogelijk bevindt het kind zich in de omgeving van het Zeeuwse Goes.

Het meisje is rond 19.30 uur voor het laatst gezien op het Wagnerplein, in het noorden van de Brabantse stad. Volgens de politie is vermiste kind nu mogelijk in de omgeving van Goes in Zeeland.

Het gaat om een meisje met een donkere huidskleur en lang haar. Ze droeg een jas met panterprint en een zwarte joggingbroek. Verder had ze witte gympen met roze strepen en oranje sokken aan. Mensen die haar hebben gezien worden opgeroepen contact op te nemen met Burgernet via telefoonnummer 0800-0011.