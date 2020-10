Vermist meisje (12) op tijd gevonden voor begrafenis moeder: ‘We zijn mega opgelucht'

Het 12-jarige meisje, dat sinds dinsdagmiddag werd vermist, is terecht. Ze was dagenlang spoorloos nadat haar moeder zondag overleed. Naast de ongerustheid van de familie was er ook een grote angst dat ze de begrafenis van haar moeder zou missen.

“We zijn mega opgelucht. Dit is een pak van ons hart”, vertelt een goede vriendin van de familie. De 12-jarige zou in goede gezondheid verkeren. “Ze was heel erg beduusd en blij de familie weer te zien.” Afgelopen zondag verloor het jonge meisje haar moeder. Daarna werd ze door haar biologische vader meegenomen en onttrokken aan het toezicht van een gezinsvoogd.

Lees ook: 12-jarige spoorloos na overlijden moeder, stiefvader doet emotionele oproep

Naar Kroatië

Een vriendin van de familie bevestigt dat het meisje op dit moment onderweg is naar Kroatië om bij de begrafenis van haar moeder te zijn. Haar moeder heeft namelijk een Kroatische achtergrond. Hoe de politie de 12-jarige op het spoor is gekomen is niet bekend. De politie en het OM kunnen geen verdere informatie geven over de zaak.