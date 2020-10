De 13-jarige Soraya uit Zoetermeer wordt sinds zondag vermist. De familie van het meisje maakt zich grote zorgen. Ze is ‘s middags in verwarde toestand bij haar moeder weggelopen en sindsdien is er niets meer van haar vernomen.

Opa Peet van Velzen vertelt aan Hart van Nederland dat de familie de hele dag en nacht heeft gezocht naar Soraya. “We hebben met moeder en vader allebei apart in de auto gezocht. Ik heb de hele avond gereden in Zoetermeer.”

‘Geen bekenden in de buurt’

De familie weet niet waar de tiener op dit moment kan zijn. “Ze heeft geen bekenden hier wonen”, zegt Peet. “Het enige waar ze naartoe zou kunnen gaan is naar ons toe.” Soraya’s moeder heeft sinds de vermissing niet meer geslapen. “Ze is alweer druk bezig. Ik ga vandaag ook nog door Zoetermeer heen zoeken”, aldus de grootvader.

Soraya is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een stevig postuur en kort, rossig haar. Mensen die het vermiste meisje hebben gezien of weten waar ze is, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.