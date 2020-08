Een 7-jarig meisje is maandagavond in een huis in Vlaardingen gewond geraakt door een kogel uit een vuurwapen. Wat er precies in de woning gebeurd is, is nog niet duidelijk.

Een man (47) uit Vlaardingen is aangehouden voor het schietincident, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Hij is een familielid van het slachtoffertje. In het huis aan de Diepenbrockstraat is een vuurwapen gevonden. De politie kan niet zeggen of er geschoten is op het kind of dat het om een noodlottig ongeluk gaat.

Het meisje is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe is, is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident.

Beeld: Video Duivestein