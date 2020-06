Meiden die Marit (12) zomaar in elkaar trapten bieden excuus aan met chocolade en bloemen

De twee meiden die Marit (12) in Emmen elkaar sloegen nadat ze vanaf haar fiets “hoi” tegen ze riep, hebben zich donderdagavond bij haar gemeld.

Marit’s moeder vertelt aan Dagblad van het Noorden dat haar dochter nietsvermoedend de deur opendeed en ze daar plots voor haar neus stonden. Het meisje en haar ouders lieten de meiden plus hun moeders binnen en daar volgde een goed gesprek. “De meisjes hadden bloemen en chocola bij zich en betuigden heel veel spijt en berouw”, zegt ze. “Daarbij zijn harde woorden gevallen. Mijn man is heel duidelijk geweest over het feit dat hun vertoonde gedrag echt niet kan. Zij zeiden zich niet te hebben gerealiseerd dat het zo heftig was.”

Lees ook: Onderweg naar eerste schooldag krijgt Marit (12) trappen en doodsbedreigingen na spontane begroeting

Onderweg naar de kennismakingsdag van haar toekomstige middelbare school fietste Marit, haar tweelingbroer en drie klasgenoten langs de twee meisjes. Marit riep “hoi” naar de meisjes, maar die sprongen vervolgens op een scooter, achtervolgden de groep, richtten zich op Marit en trapten haar in elkaar. De twee filmden de aanval, maar nadat de groep zwaar geschrokken verder fietste, kwamen ze opnieuw achter hen aan met de boodschap dat het filmpje mislukt was en ze haar dus nog een keer op beeld in elkaar gingen slaan.

Facetime

De meisjes beweerden bij Marit thuis dat ze niet aan het filmen, maar aan het facetimen waren. “De beelden zijn volgens hen niet opgenomen, dus kunnen ook niet gewist worden”, zegt Marit’s moeder. “Dat vertrouwen hebben we wel. En anders is het heel dom van ze.”

Aangifte

Marit zou met haar ouders aangifte gaan doen van de mishandeling, maar omdat de meiden tijdens het gesprek diep door het stof gingen, zien ze daarvan af. De politie zegt tegen DvhN nog wel in gesprek te gaan met beide partijen om helder te krijgen wat zich precies heeft afgespeeld.

‘Enorm verwend’

Marit’s vader plaatste woensdag een bericht over het drama dat zijn dochter overkwam en het gezin kreeg daarop heel veel steunbetuigingen. Dat stelt de familie zeer op prijs. “Ze is enorm verwend door iedereen om zich heen. Dat doet ons heel erg goed”, zegt haar moeder. Maar het allerbelangrijkste? “Na het gesprek van gisteren hoeft ze ook niet meer bang te zijn, mocht ze de meiden ooit nog tegenkomen.”

Foto ter illustratie