De meerval is een plaag voor Enkhuizer karpervissers: 'Je hengel gaat echt helemaal krom'

Sportvissers in Enkhuizen zitten tegenwoordig niet heel relaxt langs de kant, want de kans is groot dat ze een enorme meerval aan de haak slaan. En dan moet je van goede huize komen, wil je die weer van je haak krijgen. Inmiddels spreekt men in het West-Friese stadje al van een ware meervallenplaag.

Een beetje visser draait z’n hand niet om voor een mooie brasem, snoekbaars of karper. Maar een meerval? Da’s toch wel andere koek. Twee meter kunnen ze worden. En dik zestig kilo schoon aan de haak. Bij Hengelsportvereniging Ons Genoegen kampen ze zelfs met een ware meervallenplaag. Zeker tien tot vijftien van die enorme joekels zwemmen rond op de plaatselijke visplek.

Bestuurslid Martien Laan luidt de noodklok. “Het zijn er dermate veel dat het een plaag begint te worden. We wisten wel dat ze hier zwommen, maar dat ze zo groot werden, daar schrokken we van. Een jaar of 20 terug zijn ze uitgezet door een beroepsvisser uit het IJsselmeer. Hadden ze dat maar nooit gedaan.”

Krachtexplosie

Fervent karpervisser Eric van der Drift had laatst zelf een meerval van 27 kilo aan de haak. “Een meerval is een totaal ander slag vis, veel meer spieren dan een karper. Dus dat ging met behoorlijk wat angst. Je hengel gaat echt helemaal krom, je molen begint te gieren. Het is een hele beleving, een enorme krachtexplosie.”

Hoewel hij nog steeds nageniet van zijn vangst, vindt ook Eric dat de populatie nu wel erg groot wordt. “Zo nu en dan een meerval vangen is gaaf. Maar als je dat iedere dag moet doen, dat zou ik dan ook weer niet willen. Je ziet hier nu weinig jong bloed, dus je moet continu van buitenaf nieuwe vissen inbrengen. Normaal zwemt er hier snoek, snoekbaars, karpers, maar alles wordt opgegeten. Dat maakt het een probleem.”

Enorm snel voortgeplant

Meerval-kenner Bob van der Vaart laat weten dat de vis is komen ‘overwaaien’. “Ze komen oorspronkelijk uit het oosten vandaan, uit Rusland. Ze hebben zich gesetteld in Frankrijk, in Spanje, en nu is Nederland aan de beurt.”

Het succes van de vis zou wel eens aan de opwarming kunnen liggen, aldus Bob. “Ze hebben zich enorm snel voortgeplant. Het zijn roofvissen, maar voor het gemak eten ze van alles.” Snel zullen ze niet verdwijnen, denkt hij. “Er komen er steeds meer. Het wordt steeds warmer, dus ze gaan zich hier vestigen. Maar uiteindelijk wint de natuur. Als alle kleine aaseters straks weg zijn, hebben ze zelf ook niets meer om te eten.”