Meerderheid voetbalclubs wil per direct stoppen met voetballen

Voetbalclubs zitten in de rats over het door laten gaan van de competitie. Zestig procent vindt het niet meer veilig om voetbalwedstrijden door te laten gaan, bevestigt voorzitter van TEC Tiel Johan Vermeij aan Hart van Nederland. Hij was gisteravond aanwezig bij een overleg met de tweede en derde divisie over de maatregelen die het voetbal eventueel zou kunnen nemen.

De clubs hebben afgesproken om na de volgende persconferentie weer bij elkaar te komen om een besluit te nemen en een voorstel te schrijven naar de KNVB.

Juiste beslissing

Volgens Vermeij zijn de clubs die wel door willen gaan bang om om te vallen, omdat er geen inkomsten zijn uit bijvoorbeeld de kaartverkoop. Zelf is hij ervan overtuigd dat het platleggen van de competitie de enige juiste beslissing is. “Wij spelen al niet met het eerste elftal omdat er besmettingen zijn. Ik heb twee weken geleden bij de persconferentie van Rutte al geroepen dat we moeten stoppen.”

De KNVB meldt dat vorig weekend 83 procent van alle wedstrijden van het standaardvoetbal niet doorging door corona. Het gaat dan om de vijfde klasse tot de tweede divisie. De twee weekenden daarvoor kwam dit getal zelfs boven de 90 procent uit. KNVB laat aan Hart van Nederland weten te willen ‘doorvoetballen zo lang dit veilig kan’. “Wij volgen het kabinet dat zich laat adviseren door deskundigen en nemen geen strengere maatregelen dan volgens hen nodig is.”