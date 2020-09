'Meerderheid Nederlanders somber over de toekomst'

Nederland kijkt somberder aan tegen de toekomst dan een aantal jaar geleden. Zo’n 59 procent van de Nederlanders zegt dat het in het algemeen de verkeerde kant op gaat. Terwijl dat aan het begin van deze kabinetsperiode 41 procent was.

Volgens de NOS, die ieder jaar een Prinsjesdagonderzoek laat uitvoeren door Ipsos, is het voor het eerst in vier jaar dat een meerderheid van de Nederlanders somber gestemd is. Vooral op het gebied van de economie is de mineur toegenomen. Ruim de helft denkt dat de economie de komende twaalf maanden gaat verslechteren. Vorig jaar was dat nog geen een derde.

Opvallend is dat jongeren optimistischer zijn dan ouderen, terwijl juist zij de economische gevolgen van de coronacrisis het sterkst merken.

Gevolgen van coronacrisis

Bijna 30 procent voelt naar eigen zeggen momenteel de financiële gevolgen van de coronacrisis. Toch is de groep die zegt goed rond te kunnen komen (55 procent) niet afgenomen.

Ook zegt 70 procent van de bevolking niet te hoeven bezuinigen als gevolg van de coronacrisis. Ipsos trekt daaruit de conclusie dat de crisis vooral mensen raakt die het toch al moeilijk hadden, aldus de NOS.

ANP