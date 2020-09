Meerderheid Kamer geeft de corona-app 'voordeel van de twijfel'

Ondanks veel vragen en kritiek uit de Tweede Kamer is een meerderheid voor de app CoronaMelder. De app moet mensen waarschuwen als ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. De meeste partijen willen de invoering van de vrijwillige app “het voordeel van de twijfel” geven, zoals de PvdA het verwoordde.

Uit de Kamer kwam veel kritiek,. Onder meer over de testcapaciteit die door de app verder onder druk kan komen te staan. Maar ook de afspraken met tech-giganten Google en Apple in de eerste ontwikkelfase van de app. Dat laatste punt noemde D66-lid Verhoeven “chaotisch, onstuimig en gehaast”.

Voorzichtig positief

Desondanks is een meerderheid voorzichtig positief. “Het is niet perfect, maar alle beetjes helpen”, zei 50PLUS-lid Léonie Sazias. Wel willen onder andere GroenLinks dat de minister de app scherp in de gaten houdt en onderzoekt of het wel meerwaarde heeft ten opzichte van het huidige bron- en contactonderzoek.

Lees ook: CoronaMelder heeft na twee dagen bijna half miljoen gebruikers

Op enkele punten komt de Kamer met aanscherpingen, waar zorgminister Hugo de Jonge het mee eens is. Het gaat om de antimisbruikbepaling die beter moet omschrijven dat de app absoluut vrijwillig is en niet alleen dwang, maar ook (indirecte) drang niet is toegestaan. Ook moet beter worden geregeld dat de persoonsgegevens in het werkproces van de applicatie niet herleidbaar zijn.

Zorgminister Hugo de Jonge zegde toe dat hij de app “doorlopend” zal evalueren en daar maandelijks de Kamer van op de hoogte zal stellen. Zo nodig past de minister de app aan of trekt hij deze desnoods weer in als de evaluaties daar aanleiding toe geven.

‘In de gaten gehouden door overheid’

De Partij voor de Dieren waarschuwt dat de app grotere gevolgen heeft voor de maatschappij, omdat mensen er “gewend aan raken” dat de overheid hen in de gaten houdt. Ook de PVV en Forum voor Democratie zijn tegen. Zo wil de PVV dat de effectiviteit van de app eerst beter wordt onderzocht.

Lees ook: Helft van Nederlanders vertrouwt corona-app van de overheid niet

De Tweede Kamer stemt donderdag over de wet. Daarna moet de wet nog door de Eerste Kamer. De Jonge hoopt dat de app over twee weken landelijk beschikbaar is.

ANP