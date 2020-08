Meerdere slachtoffers bij steekpartij in Deventer, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in Deventer zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde rond 21.30 uur aan de Kapjeswelle in het centrum van de stad. De politie heeft al een verdachte in kunnen rekenen. De verdachte droeg een mes op zak.

De steekpartij heeft op een grasveld langs de IJssel plaatsgevonden. Op deze locatie is de laatste tijd al regelmatig overlast geweest. Politie en ambulancemedewerkers zijn met meerdere voertuigen ter plekke en hebben zich ontfermd over de slachtoffers.

Aan de steekpartij ging waarschijnlijk een ruzie vooraf. Het is nog niet bekend hoe het met de slachtoffers gaat.

Beeld: SPS Media