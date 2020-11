In Amsterdam, Rotterdam en Best zijn vandaag in totaal acht poederbrieven aangetroffen in bedrijfspanden. Hierbij raakte niemand gewond.

Zo trof de politie in Amsterdam bij twee kantoorpanden en twee hotels een poederbrief aan. Daarnaast is bij een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best zo’n brief gevonden. In Rotterdam is een poederbrief aangetroffen bij het Ikazia Ziekenhuis en in een ander pand aan het Delftseplein. Ook bij de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort is een melding gedaan van een poederbrief.

In Amsterdam ging het om een bedrijfsverzamelgebouw aan de Jacob Bontiusplaats, waar onder meer de redacties zitten van DPG-kranten Het Parool, Trouw en de Volkskrant. Ook bij een kantoorpand aan de Overschiestraat – volgens de politie geen mediabedrijf – werd een poederbrief bezorgd, evenals bij hotels aan de Spuistraat en het Kattengat.

Welke stof er precies in de brieven zat, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wie ze heeft verstuurd en met welk doel. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken.

