Brandweer moet meerdere keren uitrukken voor autobranden in Delft

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er meerdere auto’s in brand gestoken in Delft. De voertuigen stonden in de Simonsstraat en in de Jan Willem Frisostraat in de wijk ‘Wippolder’.

Even over 02:00 uur ontdekte een bewoner dat er een auto aan de Simonsstraat in brand stond. Kort daarvoor zag zij een man wegrennen. Zij belde direct het alarmnummer.

De brand begon bij de linker voorwiel van een auto. Doordat het vuur snel om zich heen sloeg vloog ook de auto daarnaast in brand. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer raakten beide auto’s zwaar beschadigd.

Verklaring afgenomen

De politie heeft van meerdere personen een verklaring afgenomen. Later op de nacht, even voor 04:00 uur ging het weer mis. Ditmaal aan de Jan Willem Frisostraat in dezelfde wijk. Ook ditmaal moest de brandweer uitrukken voor een voertuigbrand.

Beeld: District8