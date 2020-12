Brandweer heeft drukke nacht achter de rug: door het hele land voertuigen in brand gestoken

In aanloop naar de jaarwisseling heeft de brandweer al een drukke nacht achter de rug. Op meerdere plaatsen in het land gingen er voertuigen in vlammen om. Het ging onder andere mis in Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Enschede en uiteraard ook in het Brabantse Veen.

In en rond Den Haag zijn in de nacht naar oudejaarsdag meerdere autobranden geweest. De brandweer moest volgens een woordvoerster van de regio Haaglanden in een tijdsbestek van twaalf uur zeven keer uitrukken voor voertuigbranden, waarbij in een aantal gevallen meerdere auto’s in vlammen opgingen.

Ook ging het weer fout in het dorp Veen, de Brabantse plaats is de laatste paar dagen weer in het nieuws omdat er om de haverklap auto’s in de fik worden gestoken. Woensdagavond werden er vier mensen mannen opgepakt voor het overtreden van het samenscholingsverbod. Het kwartet werd opgepakt vlak nadat er een auto in vlammen opging. De hele avond ontstonden er vervolgens kleine brandjes

Arnhem

In Arnhem werden er op twee plaatsen in de stad auto’s in de fik gestoken. Rond 03.15 uur werd de eerste brand ontdekt op de Mendelssohnlaan in de wijk Alteveer-Cranevelt. Slechts enkele minuten later werd de tweede autobrand ontdekt op de Mierlostraat in de wijk De Laar-West.

De auto aan de Mendelssohnlaan is volledig verwoest geraakt door de brand. Een naast geparkeerde auto liep brandschade op door de warme. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De tweede auto aan de Mierlostraat was al snel ontdekt en de brandweer had het vuur snel geblust. Vermoedelijk zijn beide brand aangestoken en de politie doet daar onderzoek naar.

Jerrycans

Ook in de hoofdstad was het raak. Daar werd de eerste autobrand rond 03.15 uur ontdekt op de Zeevaart in stadsdeel Noord. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de wagen compleet uitbrandde.

De hulpdiensten kregen rond 05.15 uur een melding binnen over een brand op de Moestuinlaan. Bij deze brand trof de brandweer twee jerrycans aan. De politie gaat uit van brandstichting. Ook in Eindhoven werd er een jerrycan gevonden vlakbij een brandende auto.

