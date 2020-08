Meer treinritten in 2021 ondanks coronacrisis

Reizigersvervoerders hebben voor 2021 meer treinritten aangevraagd dan voor 2020. Het gaat om 2.172.187 ritten van in totaal dertig vervoerders, tegenover 2.169.401 treinritten dit jaar. Dat zijn er dus 2786 meer, meldt spoorbeheerder ProRail, die ieder jaar de capaciteit verdeelt onder alle vervoerders op het Nederlandse spoor.

Lees ook: NS werkt aan nieuwe abonnementen wegens veranderd reisgedrag door coronavirus

“Ik heb heel veel respect voor zowel de reizigers- als de goederenvervoerders. Ondanks de coronacrisis – en zowel minder reizigers als minder goederen in de treinen – rijden zij nog steeds een maximale dienstregeling. We zien nu gelukkig dat ook in 2021 het hele spoor weer is volgepland. Daarom is het essentieel dat we blijven investeren zodat we onze spoorinfrastructuur kunnen blijven verbeteren om het drukst bereden spoor van Europa in gang te houden”, zegt John Voppen, directeur van ProRail. “Zeker op het gebied van de infrastructuur voor het spoorgoederenvervoer hebben we een flinke inhaalslag te maken.”

Goederenvervoer blijft gelijk

Voor de jaardienstregeling van het goederenvervoer zijn 98.824 treinritten aangevraagd, 6480 minder dan voor 2020. ProRail denkt ook daar uiteindelijk wel op hetzelfde niveau uit te komen als dit jaar. “Voor de goederenvervoerders is het lastiger om een jaar vooruit aan te geven wanneer zij denken te gaan rijden. Zo zijn zij ook vaak afhankelijk van verladers in de havens. Hierdoor dienen deze vervoerders ook gedurende het jaar op kortere termijn een aanvraag in voor een treinrit”, aldus de spoorbeheerder.

ANP