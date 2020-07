Aanzienlijk meer scholieren geslaagd voor eindexamen

Een derde van de middelbare scholen gaf dit jaar alle examenkandidaten een diploma, zeker vijf keer meer dan normaal. Extra studietijd en meer herkansingen leidden tot die hoge score na het schrappen van het centraal examen. Dat blijkt uit een steekproef van het AD onder ongeveer een kwart van alle middelbare scholen.

Via een uitgebreide rondvraag en digitale zoektocht zijn de slagingspercentages van bijna 350 locaties per niveau op een rij gezet. In totaal telt Nederland ongeveer 1450 middelbare scholen.

Slagingspercentage

Op zeker vijf keer zoveel scholen hebben alle examenkandidaten hun diploma behaald, gemeten ten opzichte van de afgelopen drie jaar. Vooral de slagingspercentages op vmbo-g/t (de theoretische leerweg van het vmbo), havo en vwo vallen opvallend hoog uit. Op meer dan de helft van alle vwo’s in Nederland kregen dit jaar alle examenkandidaten een diploma. Vorig jaar was dat op slechts twee procent van de vwo-afdelingen het geval.

Van de scholen met vmbo-g/t kregen leerlingen op 66 procent van de locaties allemaal een papiertje, vorig jaar was dat negen procent. Ook scholen die vorig jaar geen beste slagingspercentages hadden, scoren dit jaar goed. Op zestien van de 350 onderzochte vwo- en havo-afdelingen is het slagingspercentage zelfs meer dan 20 procent hoger dan vorig jaar.

ANP