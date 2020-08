IPods, iPhones, Macbooks en iMacs: Nick Corpel (21) uit Leiden heeft er tientallen versies van. Sinds vier jaar verzamelt hij alles van het merk Apple. Die verzameling is inmiddels zo groot geworden, dat de apparaten niet meer op zijn kamer passen. Hij heeft daarom nu een opslagbox van dertig vierkante meter moeten kopen om alles te kunnen opslaan.

Nick kwam op het idee om Apple-apparaten te verzamelen toen hij vier jaar geleden in een kringloopwinkel in Nijmegen een oude Apple-computer vond. “Dat vond ik toen echt heel cool. Ik had toen alleen niet bedacht dat ik met zo’n zware computer van Nijmegen naar Leiden moest vervoeren”, vertelt hij tegen Hart van Nederland. De computer was naast dat hij zwaar was, ook erg groot. “Ik hield met die computer twee zitjes in de trein bezet.”

Opslagbox vol Apple-spullen

Sindsdien is hij steeds meer gaan verzamelen van het elektronicamerk. Eerst kreeg hij van vrienden wat oude telefoons, en daarna is hij steeds meer zelf actief op zoek gegaan naar Apple-spullen. “Als ik nu ergens kom, check ik altijd even of er een kringloopwinkel in de buurt is waar ik misschien wat kan vinden van Apple. En als er een rommelmarkt is, zorg ik dat ik er ben bij de opbouw om 5:00 uur ‘s ochtends. Dan kijk ik gelijk of er iets tussen zit”, zegt Nick.

Na het kopen van al deze spullen, kwam zijn kamer wel erg vol te staan. Hij heeft zijn apparaten toen opgeslagen in een opslagbox van dertien vierkante meter, maar al snel bleek ook dit een te kleine ruimte voor zijn verzameling. Uiteindelijk heeft hij daarom een opslagbox gekocht van dertig vierkante meter. Die staat nu ook behoorlijk vol met wel meer dan 150 spullen. Hierin liggen niet alleen elektronische apparaten, maar ook pennen en puzzels. “Als er maar een Apple-logo op staat.”

Museum

Nick noemt de opslagbox zijn eigen “kleine Apple-museum”. Het oudste apparaat komt zelfs uit uit 1979. Zijn pronkstukken staan echter nog wel bij hem thuis. “Dat zijn spullen van de Apple II-serie, een van de eerste Apple-apparaten die werden uitgebracht. Ik ben echt trots op die computer”, zegt hij. Hij heeft zelfs de doos en het bonnetje van de computer nog. “Als je het bonnetje en de doos hebt, kan de waarde wel stijgen met 200 tot 300 euro”, laat hij weten.

Maar aan verkopen denkt Nick zeker niet. “Ik heb wel eens geprobeerd om spullen te verkopen, maar ik kon dat later toch niet over m’n hart verkrijgen. Ik ben Apple-fan in hart en nieren.” Ondertussen gaat Nick verder met verzamelen en hoopt hij zelfs dat hij er een echt Apple-museum kan maken. “Deze box wordt op een gegeven moment ook te klein.”