‘Op tijd aan de bel trekken’

“Je viert vakantie in je eigen achtertuin, met wat meer barbecues en rumoer”, legt Frannie Herder uit. Zij is adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV. “Je buren genieten daar al snel wat minder van dan jij, want zij moeten vaak werken terwijl jij vakantie viert. En dat kan ergernissen oproepen.”

Herder adviseert mensen om de spanningen snel in de kiem te smoren en op tijd aan de bel te trekken. “Houd dus wat meer rekening met de buren deze zomer. Ontstaan er irritaties, probeer het dan samen op te lossen.” Ze roept mensen op om op tijd de hulp van buurtbemiddeling in te schakelen om ervoor te zorgen dat de ruzie niet escaleert.

Gratis buurtbemiddeling

De organisatie hield ook een enquête onder gemeenten, woningcorporaties en hulpverlening. Daaruit komt volgens het CCV naar voren dat 60 procent van de ondervraagden een toename aan overlastmeldingen verwacht. Inmiddels biedt 85 procent van de gemeenten gratis buurtbemiddeling aan.

ANP