Meelevende weldoener verrast beroofde Armando met gloednieuwe e-bike

De verstandelijk beperkte Armando uit Veenendaal werd vorige week dinsdag met veel geweld beroofd van zijn e-bike en portemonnee. Dat sloeg er hard in bij de jongen.

Armando was dinsdag 8 september onderweg naar zijn werk op zijn fiets toen hij, al rijdend van zijn fiets werd getrokken. Vervolgens werd hij bedreigd en mishandeld werd door twee onbekende mannen.

Niet alleen namen de dieven de fiets van het slachtoffer mee, hij moest ook zijn telefoon en portemonnee afstaan. Na de laffe daad is het duo ervandoor gegaan. Armando raakte gewond bij de beroving; zijn elleboog raakte uit de kom en hij kneusde enkele ribben. Psychisch heeft hij ook een klap opgelopen.

De politie neemt de zaak hoog op en vraagt getuigen die iets hebben gezien of meer weten zich te melden. Maar ook veel kijkers van Hart van Nederland waren geraakt door dit bericht. Op sociale media is vaak gereageerd en de redactie kreeg vele telefoontjes en e-mails met steunbetuigingen en verontwaardiging voor deze laffe daad. Mensen wilden graag weten of er iets was dat ze konden doen. Een kijker uit Rotterdam bood Armando een nieuwe telefoon aan. Hij kreeg een kroeldeken en er is zelfs geld toegezegd.

Elektrische fiets

Peter de Jong uit Dordrecht zag het verhaal ook voorbijkomen de uitzending van Hart van Nederland van 9 september. Hij was zo gegrepen dat hij heel graag iets wilde doen. Samen met een fietsenmaker uit Dordrecht besloot hij de onfortuinlijke Armando te verrassen met een gloednieuwe elektrische fiets.

Vrijdagmiddag werd het rijwiel officieel overhandigd aan Armando, die natuurlijk helemaal in zijn nopjes is met zijn nieuwe voertuig.

Kippenvel

De beroving sloeg er hard in. Armando’s moeder vertelde vorige week dat hij de hele nacht had moeten huilen. Ook zal het spannend voor hem zijn wanneer hij straks weer op de fiets stapt om naar zijn werk te gaan.

Aan de andere kant zijn ze ook ontzettend dankbaar en blij met alle reacties uit het hele land. ”Ik krijg er gewoon kippenvel van”, aldus Catrien Hoogendoorn, de moeder van Armando.

