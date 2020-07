Helma heeft epilepsie, maar kan bijna nergens medicijnen halen

Het Epilepsiefonds maakt zich grote zorgen over het tekort aan medicatie voor veel epilepsiepatiënten. Door productie- en leveringsproblemen komen veel patiënten met epilepsie in de knel. Dit kan zelfs levensbedreigend zijn.

Dat geldt ook voor de 55-jarige Helma uit Arcen. Nadat ze verhuisde, bleek haar nieuwe apotheek haar medicijnen niet te kunnen leveren. Helma is nu dagelijks door heel Nederland ziekenhuizen en apotheken aan het bellen om te vragen of ze nog een paar pillen voor haar hebben.

Jarenlange zoektocht

De meeste mensen met epilepsie moeten medicijnen slikken. Dit geneest de epilepsie niet, maar onderdrukt de aanvallen. Het verschilt per persoon welke medicatie het beste werkt. Vaak is het een jarenlange zoektocht naar de juiste medicatie, om aanvalsvrij te worden. Door te wisselen van merk of soort medicatie kunnen de aanvallen terugkomen of erger worden, zegt het Epilepsiefonds.