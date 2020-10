Presentator Maxim Hartman is positief getest op het coronavirus. Via Instagram laat hij weten last te hebben van lichte klachten.

“Beterschap dat hoeft niet. Dat is zo’n dooddoener. Het gaat opmerkelijk goed”, aldus de 57-jarige Maxim. Hij had drie dagen last van hoofdpijn en lichte koorts. “Nu? I FEEL GREAT! BETER DAN EVER. Nee nog wel beetje moe lichamelijk. En mocht ik het niet redden, hartelijk bedankt en zie jullie in het hiernamaals. Met vriendelijke groet.”

Opgelopen door bezoeken YouTube-kanaal Lange Frans

De presentator heeft, uiteraard in stijl, wel een idee hoe hij het virus heeft opgelopen. “Waarschijnlijk heb ik Covid-19 opgelopen door het bezoeken van YouTube kanaal van Lange Frans en andere 5 g gekkies”, grapt hij.

Maxim Hartman brak in Nederland door als helft van het illustere tv-duo Rembo en Rembo. Recentelijk maakte hij programma’s als Omroep Maxim, Nog meer voor mannen, Eredivisie op vrijdag en Experimensen.

ANP