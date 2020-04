Massaal in de rij voor oranje tompouce ter ere van Koningsdag

Bakkers doen goede zaken op deze speciale Koningsdag. Mensen staan massaal in de rij voor een passende versnapering voor bij de koffie: de oranje tompouce. “Ik heb de hele dag de tijd, je moet er iets voor over hebben.”

Ook Ouderkerk aan de Amstel is uitgelopen voor oranjegebak. De gemiddelde wachttijd voor een oranje tompouce van Bakker Out? Drie kwartier. Maar het gebak is het meer dan waard. “Heerlijk, er zit echte pudding in en ze zijn lekker krokant”, laat een geduldige klant weten aan Hart van Nederland.

De mensen in de rij voor de bakker houden keurig anderhalve meter afstand en lijken er niet bang voor dat de tompoucen straks zijn uitverkocht. “De bakker is druk aan het bijmaken”, laat een klant weten nadat hij zijn voorraadje heeft ingeslagen.

Hard aan het produceren

Bakker Edwin knijpt hem ondertussen toch wel een beetje: “Het gaat nu wel heel erg hard met de verkoop. We hebben genoeg grondstoffen in huis, we zijn hard aan het produceren.” De gele room wordt volop gemaakt, de oven bakt op volle vaart bodems. “Ook de mensen achterin de rij worden niet teleurgesteld.”

De bakker vertelt dat Koningsdag ieder jaar een bijzondere dag is, omdat ook de bakker op die dag haar jubileum viert. “Maar zo druk als dit jaar is wel extreem.”