Hoe kom je de zomer in tijden van corona door? De 20-jarige Martijn Schilder uit het Noord-Hollandse Wijdewormer verveelde zich een ongeluk en besloot daarom een zwembad te bouwen in zijn achtertuin. De bijzondere beelden gingen de hele wereld over.

“We waren eerst van plan om pallets te gaan gebruiken”, vertelt Martijn aan Hart van Nederland. Maar zijn zwager adviseerde om dat niet te doen, omdat zo’n constructie niet erg stevig is. “Dus zijn het hooibalen geworden, met zeil erover gespannen. En dat hebben we gevuld met water.”

En zo ontstond een zwembad van acht bij vijf meter. De inhoud van het gigantische bad? Maar liefst 403 kubieke meter. Martijn filmde het hele proces en deelde de beelden op TikTok. En met succes! Van dertig volgers groeide zijn account naar 150.000 volgers.

De beelden van het zelfgemaakte zwembad gingen de hele wereld over. Een van Martijns video’s werd zelfs meer dan elf miljoen(!) keer bekeken.