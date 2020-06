Onderweg naar eerste schooldag krijgt Marit (12) trappen en doodsbedreigingen na spontane begroeting

Waar een eerste dag op een nieuwe middelbare school leuk en spannend hoort te zijn, was deze voor de 12-jarige Marit uit Klijndijk eerder traumatisch te noemen. Onderweg naar school werd de jonge scholiere door twee onbekende meiden uitgescholden en getrapt. De reden: Marit begroette de twee meisjes met ‘hoi’.

Woensdagmiddag fietste Marit, samen met haar tweelingbroer en drie klasgenoten, over het fietspad langs de Odoornerweg naar Emmen. Ze had zich al weken op de eerste schooldag verheugd. haar moeder wilde haar met de auto brengen, maar liever ging ze met de groep op de fiets. Nietsvermoedend fietsten de leerlingen langs twee 17-jarige meisjes, die bij een scooter staan. De scholieren roepen ‘hoi’ naar de twee. Volgens Paulien, moeder van Marit, kende niemand de meisjes, maar was het als een vriendelijke en spontane actie bedoeld.

‘Niet goed’

De begroeting staat de twee meiden niet aan en besluiten de achtste groepers te achtervolgen. Vervolgens pikt het duo de 12-jarige Marit er uit. Heel doelbewust trapten de meiden op haar in en tegen haar fiets. Zij bedreigden haar met teksten als: ‘Ik smijt je op straat’ en ‘Ik steek je neer, k*****hoer!’ ”Één van hen filmde alles met haar mobiele telefoon.”, vertelt moeder Paulien aan Het Dagblad van het Noorden.

Na flink te zijn geschrokken, fietst het groepje snel door. Tevergeefs wordt Marit en de groep ingehaald door de scooter en gaan de twee opnieuw in de aanval. Het agressieve duo kwam namelijk tot de conclusie dat het eerder gemaakte filmpje niet ‘goed’ was. ”De meiden riepen doodleuk dat ze nu wel een goed filmpje wilden maken”, aldus moeder Paulien.

Doodsbang

Nadat Marit overstuur op school kwam, werd ze opgevangen en gekalmeerd door de school. Kort daarna werd ze opgehaald door haar vader Peter: ”De hele avond hebben we thuis erover gepraat. Wat is ons in godsnaam allemaal gebeurd? Marit is bang en durft niet meer naar Emmen te fietsen”, vertelt hij.

De familie heeft de politie ingeschakeld en gaat vrijdag aangifte doen.Woensdagavond deelde Marits vader in een bericht wat Marit was overkomen. Op dit moment is het bericht al meer dan vierduizend keer gedeeld.

Naast dat de 12-jarige Marit flink is geschrokken, is zij nu ook bang dat de beelden op sociale media wordt geplaatst. ”Misschien moeten mensen er wel om lachen. Daar is zij heel verdrietig over en maakt de schrik en de angst nog groter voor haar”, vertellen haar ouders.

Volgens politiewoordvoerder José van Gijssel, wordt de zaak erg serieus genomen en is er een onderzoek gestart. Politie roept ooggetuigen op zich te melden.