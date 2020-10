De Koninklijke Marechaussee heeft maandagavond op Schiphol een man in zijn been geschoten. De man belaagde de marechaussees met een mes.

De verdachte reageerde niet op herhaaldelijke oproepen om het mes neer te leggen. Vervolgens werd hij in zijn been geschoten. De Marechaussee heeft hem en een tweede verdachte, die samen met hem gezien was, aangehouden. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

