Royaltydeskundige Marc van der Linden in ziekenhuis opgenomen

Royaltydeskundige Marc van der Linden (50) is opgenomen in het ziekenhuis. Wat hem mankeert is niet duidelijk. Hij liet voor het laatst van zich horen via een mysterieus bericht op Twitter. Daarin deelde hij alleen zijn locatie, het Amsterdam UMC.

Van der Linden is onder meer bekend van RTL Boulevard, waar hij steevast het laatste royaltynieuws doorneemt. Deze week verscheen niet hij, maar Vorsten-hoofdredacteur Justine Marcella aan de desk. Scherpe kijkers vreesden dat Van der Linden was vervangen.

Volgens RTL is de deskundige nog altijd werkzaam bij het bedrijf, maar is hij vanwege een ziekenhuisopname niet aan de desk te zien. Marcella moet volgens het mediabedrijf gezien worden als uitbreiding van het royaltyteam, niet als vervanging van Van der Linden. Waarom Marc van der Linden in het ziekenhuis zou liggen, is vooralsnog onduidelijk.

ANP