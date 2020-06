Theatermaker en rolstoelsporter Marc de Hond (42) overleden

Theatermaker, rolstoelsporter en voormalig internetondernemer Marc de Hond is woensdag op 42-jarige leeftijd overleden. Hij stierf aan de gevolgen van kanker en wordt donderdag in besloten kring begraven.

De zoon van opiniepeiler Maurice de Hond maakte naam op veel verschillende vlakken. Hij stopte op zijn achttiende met zijn studie economie om de internetbedrijven Hatchoo! en veiling.com op te richten. De internetondernemer en zijn twee zakenpartners verkochten de eerste veilingsite van Nederland na een paar jaar aan een Duitse partij.

Daarna werd De Hond actief als radio-dj bij 3FM en Caz! en presenteerde hij enkele televisieprogramma’s, zoals het Eindexamenjournaal. Op Radio 1 presenteerde hij een paar keer de live-uitzendingen over de Oscaruitreiking.

Tumor in ruggenmerg

In december 2002 werd bij hem op 25-jarige leeftijd een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Bij een van de spoedoperaties waarbij de tumor moest worden verwijderd, raakten de zenuwen in zijn merg bekneld. Hierdoor belandde de presentator in een rolstoel.

In eerste instantie kostte het hem veel moeite om zijn nieuwe leven te accepteren. Maar na een aantal jaar schikte De Hond zich in zijn lot en ontpopte zich tot een belangrijke spreekbuis van Nederlanders met een beperking.

‘Heel bijzondere man’

“Marc was een heel bijzondere man en een geweldige zoon”, laat opiniepeiler Maurice de Hond weten in een reactie. “Ook in zijn laatste maanden was hij dezelfde Marc”, zegt hij over zijn zoon. “Een grote steun voor ons allemaal. Dat zal ons, zijn ideale partner Remona en zijn kinderen, helpen dit grote verlies te verwerken.”

ANP