Dierenbeschermer Saskia van Rooy is deze week opnieuw bedreigd. Dit keer gooiden mannen met bivakmutsen een vermoorde zwaan over haar hek. ”Ik was wakker én buiten. Ik moet er niet aan denken dat ik oog in oog had kunnen staan met die mannen”, vertelt ze geschrokken aan Hart van Nederland.

”Het is het zoveelste geweld en agressie aan mijn adres”, vertelt ze over de gebeurtenis afgelopen woensdag op donderdagnacht. ”Ik denk dat ik bijna het meest bedreigde raadslid van Nederland ben!” Een twijfelachtige eer maar Van Rooy wordt met regelmaat bedreigd. Ze strijdt al jaren tegen jagers, boeren en zwanendrifters die de dieren moedwillig vermoorden of op andere manieren om het leven brengen.

”Ik sta stil aan een openbare weg te filmen, wat ik gewoon mag. Zonder iemand te beledigen of te bedreigen. Ik word al jarenlang klemgereden door boeren en jagers. Ze verzinnen elke keer wat nieuws”. Maar niet alleen boeren en jagers bedreigen haar. Toen ze dinsdag een groepje zwanen voor haar huis wilde begroeten, werd ze aangesproken door een fietser. ”Die vrouw van ongeveer 30 jaar riep: ‘vuile zwanenhoer!’, zo word ik hier uitgescholden door mensen die ik niet ken. Ik heb ze zelfs nog nooit gezien!”

Let op: onderstaand beeld kan als schokkend worden ervaren

Nieuw dieptepunt

Donderdagmorgen was het dieptepunt. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen in bivakmutsen de woning van Van Rooy bezoeken. Ze hebben een zwaan bij zich, die gooien ze over het hek. Vervolgens rennen ze hard weg. ”Ik heb op dat tijdstip in de tuin rondgelopen, ik was toen mijn poes aan het zoeken”, verklaart Van Rooy. Een van haar katten is al eens het doelwit geweest van een mishandeling. ”Eerder hebben ze al eens een oog uit zijn kop geschopt.

Toen ze de volgende morgen naar haar moeder wil gaan ontdekt ze het levenloze lichaam van het zwanenjong. ”Ik wist al meteen dat hij over het hek was gegooid.”

MANNEN MET BIVAKMUTSEN GOOIEN VERMOORDE ZWANENBABY OVER HEK VAN DIERENARTS @SaskiaVanRooy TENEINDE HAAR MET DE DOOD TE BEDREIGEN EN TE INTIMIDEREN. De #polderterreur tegen de #zwanen en hun beschermster gaan ongemoeid in de #Krimpenerwaard door👎 @op1npo @HartvNL @NOS @RTLnieuws pic.twitter.com/Z2g1V3jXFf — Saskia Van Rooy (@SaskiaVanRooy) August 15, 2020

‘Wat is het volgende?’

Los van het feit dat het een ziekmakend idee is, is Saskia benieuwd wat ze de volgende keer gaat aantreffen. ”Ze willen dat ik stop. Dit is een teken van de boeren: je moet de zwanen zo nodig hebben, dan kun je het krijgen ook. Als ze met bivakmutsen rond het huis lopen, wat is de volgende stap? Ik heb de politie gebeld, gevraagd of ze wilden langskomen, dat wilden ze niet, ze vonden het niet nodig. Ik moest maar gewoon aangifte per mail doen, dat moet ik nog doen”, vertelt Saskia verder.

Ondertussen gaat Van Rooy door met haar missie: ”Ik heb vannacht slechts drie uur geslapen, de beelden van de zwaan staan nog steeds op mijn netvlies. Niemand weet wie verantwordelijk is voor de zieke actie, iedereen wijst met een vinger naar elkaar toe. De ellende gaat alleen maar verder.”