Mannen verwachten dates in Leiden, maar worden gegijzeld en beroofd

De politie in Leiden onderzoekt de gijzeling van twee mannen die beiden slachtoffer werden van criminelen terwijl ze dachten een date te hebben. Een 61-jarige man belde dinsdagavond het alarmnummer nadat hij was overvallen en vastgehouden. Een 31-jarige man overkwam eerder hetzelfde.

Het oudste slachtoffer maakte via een datingapp een afspraak met een jongeman op de Koninginnelaan in de Zuid-Hollandse stad. Toen hij daar ‘s avonds aankwam, stond er inderdaad een jonge man op hem te wachten.

Ze gingen daarna samen naar een woning. Maar toen ze naar binnengingen bleken er in het huis meerdere personen met gezichtsbedekking de man op te wachten. Het slachtoffer werd vervolgens gegijzeld. Ook dwongen de criminelen hem om onder andere geld en zijn telefoon af te staan.

Pas na een paar uur mocht de man de woning verlaten en alarmeerde hij de politie.

Hele nacht gegijzeld

Zondagochtend had een andere man zich al gemeld bij de politie die zei gegijzeld te zijn toen hij zaterdagavond laat via een datingapp had afgesproken met een jongeman. Toen het 31-jarige slachtoffer op de Roomburgerweg aankwam, liepen er direct vier onbekende mannen op hem af.

De criminelen hielden de man eerst een tijd vast in het Roomburgerpark en dwongen hem daarna een auto in. Het slachtoffer werd naar een huis gebracht waar hij pas de volgende ochtend weg mocht. Hij is mishandeld en beroofd van geld en spullen. Ook is geld van zijn rekening gehaald.

Getuigen gezocht

Het onderzoek naar de twee gijzelingen en berovingen is op dit moment nog in volle gang, meldt de Leidse politie woensdag. De politie kijkt of er mogelijk een verband is en roept getuigen of mensen die iets verdachts hebben gezien op contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

