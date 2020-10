Een 25-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag in Spijkenisse zwaargewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar.

Het gaat om een 25-jarige man uit België. Er is nog niemand aangehouden, dus roept de politie hulp in van omwonenden en getuigen die mogelijk iets gezien hebben.