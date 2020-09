VIDEO: Agressieve passagier weigert mondkapje en wordt vliegtuig uitgezet

Een Nederlandse man is dinsdagavond in het Portugese Faro een vliegtuig uitgezet, nadat hij weigerde een mondkapje op te doen. Dat bevestigt een woordvoerder van Transavia aan RTL Nieuws, nadat er filmpjes van het incident op internet verschenen. Het leverde de bijna 150 passagiers een uur vertraging op.

De passagier weigerde de aanwijzingen van het personeel op te volgen en ook de piloot werd erbij gehaald. Volgens Transavia ging dat gepaard met de nodige verbale agressie naar de medewerkers van de vliegmaatschappij. Dat is ook te zien in de filmpjes die op Dumpert staan.

Portugese politie

Daarop is besloten om de politie erbij te halen en de man uit het vliegtuig te zetten, aldus RTL. De Portugese politie handelt de zaak verder af. De man is voorlopig in ieder geval niet meer welkom bij de maatschappij. Hij staat op een zogenaamde watch list, zodat hij niet meer zomaar een vlucht kan boeken.