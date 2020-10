Man trapt hond meerdere keren hard in middenrif, viervoeter in beslag genomen

De politie heeft vrijdagmiddag een hond in beslag genomen in een woning in Haarlem. De viervoeter was kort daarvoor ernstig mishandeld door zijn baasje.

Handhavers zagen door het voorraam van een woning hoe een man meerdere keren hard in het middenrif van een hond trapte. Ze zagen ook hoe de hond tevergeefs probeerde te ontkomen aan zijn gewelddadige baasje. De handhavers meldde de mishandeling aan de Dierenpolitie.

Proces-verbaal

Die heeft het dier na onderzoek en overleg met de officier van justitie in beslag genomen. De hond is overgedragen aan een opslaghouder, en gespecialiseerd bedrijf waar de hond een goede verzorging krijgt en door een dierenarts wordt onderzocht, aldus de politie. Tegen de 48-jarige eigenaar van de hond is een proces-verbaal opgemaakt wegens dierenmishandeling.

Beeld: Pixabay (ter illustratie)