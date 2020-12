Politie jaagt op man die uit het niets vrouwen slaat in het centrum van Utrecht

Utrecht wordt sinds de zomer geteisterd door een man die uit het niets vrouwen slaat. Vanaf juli vonden in het centrum zeker vier incidenten plaats waarbij vrouwen die door de stad fietsen of lopen zomaar worden geslagen door een man.

De politie liet beelden van één incident zien in Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTV Utrecht. Op de video is een fietsende man te zien die een vrouw in het gezicht slaat als zij langs hem fietst. Na de uitzending meldden meer vrouwen zich die hetzelfde is overkomen.

Jonge vrouwen

Het eerste slachtoffer van de vrouwenmepper is pas 13 jaar oud. Zij loopt op 7 juli met haar moeder over de stoep van het Janskerkhof als de man het meisje in haar buik slaat en er vandoor gaat. Ook de andere vrouwen die door de man worden aangevallen zijn jong. Het gaat om vrouwen tussen de 24 en 25 jaar oud. Allemaal worden zij uit het niets geslagen, waarna de man weer vertrekt. Zeker een van de vrouwen raakt hierbij gewond aan haar gezicht.

De politie roept op om uit te kijken naar de vrouwenmepper. Getuigen beschrijven hem als een licht getinte man met een normaal tot stevig postuur en een korte donkere baard. Weet u wie de man is of heeft u tips? Bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000.



Foto: politie Midden-Nederland