De politie in Kerkrade heeft er een veelbewogen avond op zitten. Agenten zagen in de wijk Rolduckerveld een man rennen met iets in zijn handen. Hij werd staande gehouden en toen bleek dat hij een skelet met verse aarde in zijn handen had.

Gelukkig was het geen gevalletje grafschennis: de 45-jarige man bleek het skelet – een Halloween-decoratie – vlak daarvoor uit een tuin te hebben gejat. De man is aangehouden op verdenking van diefstal.