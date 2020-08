Man overleden na schietpartij Uden, dader op de vlucht

Een man is zondagavond in Uden omgekomen door een schietpartij op de Batenburglaan, meldt de politie. De man raakte door de schietpartij zwaargewond. Hij is nog gereanimeerd maar hulp mocht niet meer baten.

Het incident gebeurde rond 19:45. De politie meldt dat de schutter ervandoor is gegaan. De politie doet onderzoek.

We onderzoek een schietincident aan de #Batenburglaan in #Uden. Daarbij is rond 19.45 uur een man zwaargewond geraakt. De schutter is ervandoor gegaan. Op dit moment zijn er niet meer bijzonderheden. — Politie Oost-Brabant (@politieob) August 30, 2020

