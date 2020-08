Man (46) uit Rheden opgepakt voor dodelijke schietpartij in Arnhem

De politie heeft een man (46) uit Rheden opgepakt voor de dodelijke schietpartij in een woning in Arnhem maandag. Daarbij kwam een 35-jarige vrouw uit de Gelderse stad om het leven.

De melding van de schietpartij kwam maandagavond even voor 19.30 uur binnen: er was geschoten in een huis aan deĀ Floriszstraat in de wijk Presikhaaf. De hulpdiensten rukten onder andere met een traumahelikopter uit. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Dinsdag meldde de politie dat de vrouw in de loop van de nacht was bezweken aan haar verwondingen. En nu is dus bekend dat er een man uit het naburige Rheden is aangehouden voor de dodelijke schietpartij.Ā Zijn betrokkenheid wordt door de politie onderzocht.

Mensen die meer weten over het fatale incident worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

