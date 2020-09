Op de Osdorper Ban in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is zaterdagochtend een man neergeschoten. Dat gebeurde volgens de politie rond 03.45 uur. Op dezelfde locatie doet de politie onderzoek naar een verdacht pakketje.

Meer informatie over de situatie is niet bekendgemaakt. Het is onduidelijk hoe de neergeschoten man er aan toe is. De omgeving rond het incident is breed afgezet met politielint.

Man is neergeschoten op de Osdorperban. PD is afgezet voor onderzoek. Er wordt op dezelfde locatie ook onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje. pic.twitter.com/qjVyNnzEFE — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 26, 2020

Eerdere beschietingen

Afgelopen dinsdag werd aan de Osdorper Ban een winkelpand beschoten. Vorige maand werd ook al een winkel beschoten, die ligt op enkele kilometers van de Osdorper Ban. Deze kapperszaak aan de Slotermeerlaan werd later gesloten op last van burgemeester Femke Halsema.

Beeld: HFV Photo Services