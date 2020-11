Man mist oog na zware mishandeling, 22-jarige Roosendaler aangehouden

Een 22-jarige man uit Roosendaal zit vast op verdenking van zware mishandeling van een man in die plaats. De verdachte is volgens de politie dinsdagochtend aangehouden, de mishandeling was al ruim een maand geleden. Het slachtoffer moet een oog missen.

Het slachtoffer werd op 6 oktober gevonden in de struiken bij de Laan van Walloniƫ. Hij was naar eigen zeggen geslagen met een metalen staaf en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte wist te ontkomen maar is nu dus alsnog opgepakt.

ANP